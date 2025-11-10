Lettland
Riga: Zehntausende protestieren gegen Gewalt an Frauen
Am 6. November protestierten rund 10.000 Menschen in der lettischen Hauptstadt Riga gegen den Austritt des baltischen Staates aus der sogenannten Istanbul-Konvention - dem Übereinkommen des Europarates zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt. Eine Woche zuvor hatte das Parlament mit Mehrheit den Austritt beschlossen. Begründung: Die Konvention untergrabe die traditionellen Familienrollen! Auch in anderen Städten, wie Liepāja, Cēsis und Daugavpils gingen, wenn auch in deutlicher geringer Anzahl, Menschen auf die Straße. Am Tag vor dem Parlamentsbeschluss waren am 29.10. bereits 5.000 Menschen dagegen auf der Straße. Aktuell wurde nun nach einem Präsidentenveto die Entscheidung um ein Jahr verschoben.