Seeleute-Gewerkschaft PENEN verurteilt Kriminalisierung der Solidarität mit dem palästinensischen Volk

"Die Geschäftführung der PENEN bringt ihre starke Ablehnung gegenüber der gerichtlichen Intervention gegen den Präsidenten der Gewerkschaft ENEDEP (Vertreter der Beschäftigten an den Kais I und II im Hafen von Piräus) zum Ausdruck. Das betrifft auch die Gewerkschaftsaktivitäten und die Blockade vor einem Jahr gegen den Transport von Militärmaterial für die israelische Armee, die unter Strafe gestellt werden soll. Die Regierung greift wiederholt zu Gewalt, Unterdrückung und ziviler Justiz, um diejenigen zu verfolgen, die ihre Solidarität bekunden und ihren Widerstand gegen die Verstrickung unseres Landes und unserer Häfen auf der Seite des mörderischen Staates zum Ausdruck bringen.

Die kriminelle Politik der Regierung bei der Massakrierung des palästinensischen Volkes zusammen mit ihren Verbündeten USA, NATO und der EU hat die enorme Solidaritätsbewegung in unserem Land und auf der ganzen Welt nicht gebrochen, die den Völkermord, den Israel seit zwei Jahren im leidenden Gaza begeht, unmissverständlich verurteilt.

Wir fordern die Einstellung jeglicher gerichtlichen Verfolgung gegen den Präsidenten der ENEDEPDie tödliche Verstrickung der Regierung in den Völkermord am palästinensischen Volk

muss aufhören

muss aufhören Jede Zusammenarbeit unseres Landes mit dem zionistischen, mörderischen Israel muss eingestellt werden.

Der gesamte arbeiterfeindliche und reaktionäre institutionelle Rahmen, der die Kämpfe der Arbeiter und des Volkes, die Gewerkschaftsarbeit und die Freiheiten kriminalisiert, muss abgeschafft werden

Freiheit und Sieg für das heldenhafte palästinensische Volk!

Die Geschäftsführung der PENEN