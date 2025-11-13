Sinnvolle Anlage meines Startkapitals?

Beim Öffnen meiner E-Mails bin ich auf eine Mail gestoßen: „LETZTE CHANCE LIVE: Die drei Turbo-Aktien für ihr Rüstungs-Depot“. Geöffnet schickt mir der „Investor Verlag“ eine „Exklusive Einladung +++ Eil-Konferenz ‚Der 1,4-Millionen-Plan‘ – Ihre Chance auf bis zu 1,4 Millionen Euro mit den 3 Turbo-Aktien von der geheimen Einkaufsliste der Bundeswehr!“ Dazu sollte ich mich am Mittwoch, um 18 Uhr, eine Stunde für eine Internetkonferenz kostenlos anmelden.



Was mich dort erwartet hätte? „Passend zum 70. Jubiläum der Bundeswehr zündet auch die deutsche Regierung den ‚Rüstungs-Turbo‘: Das heißt, in diesen Tagen findet die Vergabe milliardenschwerer Aufträge aus der geheimen Einkaufsliste statt. Drei stille Gewinner rücken ins Zentrum – wer schnell handelt, kann noch vor der Neubewertung einsteigen.“



Und diese drei „unterbewerteten Turbo-Aktien“ sollten dann auf der Konferenz vorgestellt werden. Verbunden mit der Aufforderung, 1500 Euro Startkapital in die drei Aktien zu investieren, und dem vagen Versprechen, bis zu 1,4 Mio. Euro gewinnen zu können.



Die Verlockung, „direkt von staatlich garantierten Milliardenbudgets profitieren“ zu können, soll darüber hinwegtäuschen, wozu die Hochrüstung da ist. Nämlich Kriege im Interesse der Herrschenden zu führen, mit unendlich viel Leid für die Völker, aber auch zu Lasten der Umwelt. Da lege ich doch mein „Startkapital“ lieber im Gesundheitsprojekt in Gaza und bei der MLPD an, beides Projekte im Aufbau und mit Zukunft.

Hier kann für das Projekt "Gaza soll leben" der Solidaritäts- und Hilfsorganisation Solidarität International (SI) gespendet werden

Hier kann für die MLPD gespendet werden