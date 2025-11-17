Solidarität mit Ousi Dano

Die MLPD Schwäbisch Hall protestiert gegen die unmenschliche Abschiebung von Ousi Danso nach Gambia und fordert seine sofortige Rückkehr nach Schwäbisch Hall.



Ousi hatte eine Lehrstelle in Aussicht, lernt Deutsch und spielt Fußball bei der SSV, wo er ein hohes Ansehen genießt.



„Gelungene Integration macht leichter abschiebbar“, schreibt die Redakteurin Ulrike Bäuerlein am 3. November in der Südwestpresse. „… Menschen, die hier angekommen sind, die eine Ausbildung machen, arbeiten … Sie können von den Behörden leicht angetroffen und aufgegriffen werden.“ Sie kritisiert zu Recht, dass auf diese Weise unsere Landesregierung die Zahl der Abschiebungen hochgetrieben hat. Das ist pure Menschenverachtung der Landesregierung.



Man sieht, was dabei herauskommt, wenn die Regierung Positionen der AfD übernimmt und statt die Fluchtursachen die Flüchtlinge bekämpft.

Der Kapitalismus/Imperialismus beutet die Länder in Afrika aus und ist auch verantwortlich für die begonnene globale Umweltkatastrophe. Immer mehr Regionen in Afrika können keine Landwirtschaft mehr betreiben.

Viele flüchten wegen der Unterdrückung, des Krieges und des Lebens im Elend. Schon immer mussten die Arbeiter dorthin gehen, wo es Arbeit gibt. Auch viele Deutsche sind aus diesem Grund ausgewandert. Weltweit sind 120 Millionen auf der Flucht (UNO).



Gambia zählt zu den ärmsten Ländern der Welt. Jeder Zweite lebt in extremer Armut. Die Lebenserwartung ist niedrig, die Kindersterblichkeit hoch.