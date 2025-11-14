USA
St. Louis: Streik der Boeing-Arbeiter endet
Die streikende Arbeiter in den Werken von Boeing Defense im Raum St. Louis haben am Donnerstag für die Annahme des jüngsten Angebots des Unternehmens gestimmt. Damit endet ein 101-tägiger Streik, der die Produktion von Kampfflugzeugen und anderen Programmen behindert hatte. Die rund 3.200 Mitglieder der International Association of Machinists and Aerospace Workers (IAM) District 837 stimmten mit 68 % für die Annahme des Fünfjahresvertrags. Sie werden am Sonntag ihre Arbeit wieder aufnehmen. Die Arbeiter montieren die Kampfflugzeuge F-15 und F/A-18 von Boeing, das Trainingsflugzeug T-7 sowie Munition und Flügelteile für das Verkehrsflugzeug 777X. Der Streik hat die Auslieferung der F-15 an die US-Luftwaffe gestört und die Produktion mehrerer wichtiger Programme verlangsamt. Die Gewerkschafter hatten Boeing zu einer höheren Ratifizierungsprämie und verbesserten Beiträgen zur Altersvorsorge gedrängt – ähnlich wie in der Vereinbarung, die Boeing im vergangenen Jahr nach einem 53-tägigen Streik mit den IAM-Mitgliedern im Raum Seattle getroffen hatte. Boeing weigerte sich jedoch während des gesamten Streiks, den Wert seines Angebots zu erhöhen.