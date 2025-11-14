St. Louis: Streik der Boeing-Arbeiter endet

Zum Thema des Tages am 4. November auf Rote Fahne News schreibt der Verfasser im Namen der RF-Redaktion: Zum Thema des Tages zu Opel/Stellantis kam an die Redaktion eine Kritik aus Eisenach. Darin werden Unexaktheiten kritisiert. So heißt es in der Überschrift: „Stellantis plant die Schließung von sieben Werken in Europa“. Zusammen dem anschließenden Satz wird vermittelt, die Schließung von sieben Werken stehe bereits sicher fest und es werde nur noch diskutiert, welche sieben Werke geschlossen werden sollen. Die Kritik ist berechtigt. Tatsache ist, nach uns vorliegenden Information ging es darum, dass sieben Werke „infragestehen“ und dass die Schließung der Werke geplant und diskutiert wird. Das ist aber tatsächlich etwas anders, als wenn das schon feststeht. Solche Oberflächlichkeiten müssen wir ausschließen. Die Lage bei Opel/Stellantis ist wirklich ernst genug und es geht darum, das Bewusstsein für den nötigen Zusammenschluss und Kampf der Belegschaften zu schaffen. Überhitzte und anheizerische Formulierungen sind daher unnötig und völlig unangebracht. Die Überschrift wurde mittlerweile geändert.