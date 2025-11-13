Großbritannien
Streiks beim Rüstungskonzern Leonardo
Mehr als 3000 Beschäftigte des Rüstungsunternehmens Leonardo haben nach Ablehnung des jüngsten Lohnangebots mit einer Reihe von Streiks begonnen. Die Gewerkschaft Unite erklärte, das Gegenangebot von 3,6 Prozent liege weiterhin unter der Inflationsrate, während das Unternehmen das Angebot als „wettbewerbsfähig“ bezeichnet und sich „enttäuscht“ über die Arbeitskampfmaßnahmen zeigt. Unite-Mitglieder an den Leonardo-Standorten in Yeovil, Luton, Basildon, Newcastle und Edinburgh legten am Mittwoch die Arbeit nieder, weitere Arbeitsniederlegungen sind für die nächsten Wochen geplant. Die Streiks in Edinburgh und Basildon werden bis in die nächste Woche hinein andauern. Weitere Arbeitskampfmaßnahmen werden dann vom 25. bis 28. November in Yeovil stattfinden.