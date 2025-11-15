Traditioneller Wintermarkt an der Horster Mitte

Wir möchten Sie/Euch von ganzem Herzen zu unserem traditionellen Wintermarkt einladen, der vom 5. bis 7. Dezember und vom 12. bis 14. Dezember n der Horster Mitte - direkt gegenüber Schloss Horst - stattinden wird. Es wird wieder ein vielfältiges Programm geben, wie Sie/Ihr dem beiliegenden Flyer entnehmen können. Wir würden sehr freuen, wenn Sie/Ihr Euch beteiligt.

Öffnungszeiten

Freitag, 5. Dezember: 17 Uhr bis 22 Uhr.

Freitag, 12. Dezember: 17 Uhr bis 23.30 Uhr.

Samstag, 6. Dezember: 17 Uhr bis 22 Uhr.

Samstag ,13. Dezember: 14 Uhr bis 22 Uhr.

Sonntag, 7. Dezember, 15 Uhr Nikolausfeier.

Sonntag, 14. Dezember, 10 Uhr bis 17 Uhr.

Es gibt einen Geschenkbasar am Samstag, 13. Dezember, von 14 Uhr bis 19 Uhr und Sonntag, 14. Dezember, von 10 Uhr bis 17 Uhr.

Für Standbetreiber

Stand mit eigener Ausrüstung (Weihnachtsbasar im Kultursaal) kleine Stände von Privatpersonen, von Initiativen, Vereinen, Selbstorganisationen, Parteien, Infostände: 12 Euro / pro Meter (pro Tag) + 1 selbst gebackener Kuchen.

Kommerzielle Geschäfte, Essens-/Getränkestände: 20 Euro pro Meter (+ Betriebskosten nach Verbrauch) + 1 selbst gebackener Kuchen.

Wir möchten Sie/Euch wieder einladen, sich mit einem Stand zu beteiligen. Dafür bieten wir verschiedene Möglichkeiten:

Anmietung einer Holzhütte (ca. 3x3m):

135 Euro Miete incl. Betriebskosten für alle zwei Wochenenden, jeweils Freitag bis Sonntag.

75 Euro Miete incl. Betriebskosten für ein Wochenende Freitag bis Sonntag.

40 Euro Miete incl. Betriebskosten für einen Samstag.

30 Euro Miete incl. Betriebskosten für einen Sonntag.

20 Euro Miete incl. Betriebskosten für Freitag.

Feste Pavillons/Marktstände (bis 10qm):

zwei Wochenenden 80 Euro, ein Wochenende (Fr-So) 45 Euro,

einen Freitag 12 Euro,

einen Samstag 24 Euro,

einen Sontag 18 Euro.

Aufbauzeiten der Stände:

Fr, ab 16 Uhr, Sa, 6. Dezember, ab 16 Uhr, Sa.,13. Dezember, ab 13 Uhr, So, ab 9 Uhr.

Wir freuen uns, wenn Sie/Ihr mit Euren Produkten, Waren, Ideen den Markt zu einem anziehenden Event in Horst machen. Die Stände können ab sofort angemeldet werden bei Madalina Voicu (flohmarkt@vvv-horstermitte.de <mailto:flohmarkt@vvv-horstermitte.de>) oder Telefonisch: 0209 38068060.

Hier gibt es den Flyer mit dem Programm