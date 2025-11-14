USA
Trump erklärt Antifa-Ost zur Terrororganisation
Nachdem der Faschist Trump nicht zögerte, antifaschistische Strukturen in den USA zur Terrororganisation zu erklären, hat er nun auch die deutsche Antifa-Ost zur Terrororganisation erklärt. Damit steht eine deutsche antifaschistische Gruppierungen auf dem gleichen Status wie die faschistisch-islamistische Hamas, Al Kaida und die libanesische Hisbollah. Aktivistinnen und Aktivisten der Antifa-Ost würden demnach keine Einreiseerlaubnis in die USA mehr bekommen, mögliche Wertanlage würden eingefroren und Geschäftsbeziehungen zu ihnen stünden unter Strafe. Wirksam soll die Entscheidung schon am 20. November werden - Trumps faschistischer, antikommunistischer Wahn kennt mittlerweile keine Grenzen mehr …