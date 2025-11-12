Palästina: Der Trump-Plan ist kein wirklicher Friedensplan

... Am 2. September verkaufte Trump in Sharm El Sheikh seinen „Plan“ der Welt als einen seit drei Jahrtausenden lang ersehnten Friedensplan. Drei Wochen reichten aus, um zu erkennen, dass es nicht einmal einen Schatten von Frieden gibt, nicht einmal einen echten Waffenstillstand, geschweige denn einen gerechten Frieden. Es handelt sich lediglich um eine Waffenruhe, die durch die außergewöhnliche Stärke des palästinensischen Volkes und seinen bewaffneten Widerstand sowie durch den Druck einer wachsenden und sich ausweitenden globalen Solidaritätsbewegung erzwungen wurde – eine fragile Waffenruhe, die wiederholt vom zionistischen Staat verletzt wurde und zu hunderten von Toten und Verletzten unter den Palästinensern im Gazastreifen geführt hat ...

Trumps Plan, der die Ansprüche auf „Groß-Israel“ nicht ablehnt, drückt ein noch ehrgeizigeres Projekt aus: die Einbeziehung arabischer Regime in eine totale Befriedung …, um die „Palästinenserfrage“ für immer aus der Welt zu schaffen, indem er Gaza in sein Luxusresort verwandelt (wie in dem obszönen KI-Video vom letzten Jahr) und in mehreren Staaten Regimewechsel hin zu einer allgemeinen pro-US-imperialistischen Neugestaltung des Nahen Ostens fördert. ...

Und es werden sicherlich nicht die reaktionären arabischen Bourgeoisien sein, die diesen Projekten wirklich im Wege stehen werden. Es wird auch nicht Putins Russland sein, das Trump zu seinem „Plan” gratulierte, oder Indien, ein großer Freund Israels, oder Brasilien, das Israel weiterhin mit den enormen Mengen an Öl versorgt, die es für seine Besatzung und seinen Völkermord benötigt, oder China, ein wichtiger Exporteur von Unmengen an Waren und Kapital nach Israel. ...

Es liegt an den internationalistischen Kräften, die alles, was außerhalb ihrer eigenen Landesgrenzen geschieht, aufmerksam verfolgen, diese Dynamik zu nutzen und zu versuchen, sie auszuweiten. Es liegt an den internationalistischen Aktivisten in Italien, dafür zu sorgen, dass der Streik am 28. November über die engen Grenzen der Basisgewerkschaften hinausgeht und, wie am 3. Oktober, hunderttausende von Arbeitern, sowohl CGIL-Mitglieder als auch Nicht-Gewerkschaftsmitglieder, einbezieht.



Ebenso wichtig ist es, dass die Wiederbelebung der Palästina-Bewegung mit dem Kampf gegen das Wettrüsten, die Kriegswirtschaft und den Krieg, der derzeit in immer mehr Ländern der Welt tobt, in Einklang gebracht wird, während das Massaker zwischen der NATO und Russland in der Ukraine und zwischen den von ausländischen Mächten angeheizten Militärbanden im Sudan ohne Ende weitergeht. ...