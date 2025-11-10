Trumps Umfragewerte rutschen ab

Das kommende Rote Fahne Magazin 24 / 2025 wird das Titelthema "AfD-Jugend 2.0: Faschismus im modernen Gewand" tragen. Es kann bei den Protesten gegen die Gründung der neuen AfD-Jugend am 29. / 30. November in Gießen breit eingesetzt werden und ist auch für den längerfristigen Einsatz bestimmt. Deshalb kann es in höherer Auflage bestellt werden.

Es kann beim Verlag Neuer Weg bestellt werden. Per E-Mail unter verlag@neuerweg.de oder telefonisch unter 0201 - 25915.