USA
Trumps Umfragewerte rutschen ab
Der von US-Präsident Donald Trump vorangetriebene faschistische Staatsumbau in der USA stößt auf wachsende Widersprüche. Sie zeigen sich nicht nur in der steigenden Beteiligung an den "No Kings"-Demonstrationen und Wahlschlappen wie jetzt in New York, Virginia und New Jersey. Nur 37 Prozent der Befragten sind mit seiner Amtsführung noch zufrieden. Zwei Drittel halten seinen Kurs dagegen für völlig falsch. 65 Prozent lehnen Trumps Zollpolitik ab und 56 Prozent seine brutale Deportationspolitik. (Quelle: Kölner Stadtanzeiger, 7.11.2025)