Voller Einsatz für Gaza in Buer

Auf der Haupteinkaufsstraße Hochstraße hatten wir unseren Stand aufgebaut und sprachen wirklich jeden und jede mit dem Flyer der MLPD zum Waffenstillstand und für das Al-Awda-Krankenhaus, das Solidaritätsbrigaden der ICOR vor Ort wieder aufbauen wollen, an.



Nicht jeder spendete gleich. Viele nahmen sich das Infomaterial mit. Mancher und manche begannen schon beim Weiterlaufen darin zu lesen. Das Interesse, das Leid der Bevölkerung in Gaza nicht weiter tatenlos zu akzeptieren, war eindeutig da.



Interessant: Mancher Passant war schon vorbei, als ihn bzw. sie unsere Ansprache: „Gaza muss leben! Wir sammeln Spenden für ein Krankenhaus in Palästina!“, wieder zurückkommen ließ: „Haben sie gesagt, sie sammeln für Gaza?“. Darauf folgte meistens ein Knistern bzw. Rascheln in der Spendendose.

Natürlich hatten wir auch die Literatur der MLPD im Einsatz und stellten die Gaza-Soli-AG des Jugendverbands REBELL aus Gelsenkirchen und Essen vor, die sich jeden Dienstag, 17 Uhr, im Jugendzentrum Che - An der Rennbahn 2, in Gelsenkirchen Horst trifft. (Mehr dazu hier.)



Gut eineinhalb Stunden vergingen mit dem Sammeln von Spenden und mit Gesprächen. Und es hat sich gelohnt. Über 90 Euro kamen zusammen. Auf diesem Wege vielen Dank an alle Spenderinnen und Spender. Das Geld ist bereits überwiesen.