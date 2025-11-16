Wann bist du zu alt?

Jetzt „hinterfragt“ er in der Debatte um Einsparungen für die Krankenkassen, ob „über Hundertjährige“ noch teure Medikamente bekommen sollten. Demagogisch erinnert er an seinen Vater, der kurz vor dem Tod noch unsinnige medizinische Versorgung erlitten haben soll.

Die Einsparungen bei dieser Altersgruppe dürften überschaubar sein. Aber wie schon bei früheren Vorschlägen von CDUlern, Altersbeschränkungen bei der medizinischen Betreuung einzuführen, geht es Streek nicht um die Lebensqualität und das Wohlbefinden älterer Menschen. Es geht ihm nur darum, was „zu teuer“ ist.

Neu sind die Streek-Ideen nicht. 2003 fiel der damalige Vorsitzende der Jungen Union, Philipp Mißfelder durch einen Sparvorschlag auf (und im Ansehen unten durch): „Ich halte nichts davon, wenn 85-Jährige noch künstliche Hüftgelenke auf Kosten der Solidargemeinschaft bekommen. Früher seien die Leute schließlich auch auf Krücken gelaufen.“

Altersgrenzen sind offenkundig verschiebbar. Frag dich mal, wann du zu alt bist, um noch medizinisch betreut zu werden?