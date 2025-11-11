Wir tanzen gegen Krisenmodus und Kriegsstimmung aus der Reihe!

Der Waffenstillstand wird in Gaza gefeiert. Wir wollen an diesem Samstagabend im Jugendzentrum Ché mitfeiern und uns Hand in Hand, Schulter an Schulter mit Menschen aus weiter Ferne verbinden.



Wir lernen und üben die Schritte von Tänzen aus verschiedenen Ländern und tanzen anschließend gemeinsam zu

passender Musik.



Es gibt leckeres Essen: Pizza und Süßigkeiten zum Naschen und verschiedene Getränke.



Der Beginn ist um 19 Uhr im Jugendzentrum Ché, An der Rennbahn 2, 45899 Gelsenkirchen

Hier gibt es den Flyer zum Tanzabend