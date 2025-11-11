Tanzabend im Jugendzentrum Ché
Wir tanzen gegen Krisenmodus und Kriegsstimmung aus der Reihe!
Waffenlieferungen an Israel wurden in den Häfen Alexandrapolis, Piräus und Kalamata durch griechische Hafenarbeiter gestoppt. Italienische Hafenarbeiter in Genua und Ravenna schlossen sich diesem Streik an und verweigerten die Verladung der Rüstungsgüter. In Deutschland und auf der ganzen Welt gingen Millionen auf die Straße. Die internationale Solidarität aus aller Welt hat gesiegt.
Der Waffenstillstand wird in Gaza gefeiert. Wir wollen an diesem Samstagabend im Jugendzentrum Ché mitfeiern und uns Hand in Hand, Schulter an Schulter mit Menschen aus weiter Ferne verbinden.
Wir lernen und üben die Schritte von Tänzen aus verschiedenen Ländern und tanzen anschließend gemeinsam zu
passender Musik.
Es gibt leckeres Essen: Pizza und Süßigkeiten zum Naschen und verschiedene Getränke.
Der Beginn ist um 19 Uhr im Jugendzentrum Ché, An der Rennbahn 2, 45899 Gelsenkirchen