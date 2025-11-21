24-Stunden-Streik der Eisenbahner

Tausende junge Ärzte traten am Mittwoch in ganz Tunesien in den Streik. Sie fordern höhere Löhne und warnen vor einem drohenden Zusammenbruch des Gesundheitssystems. „Wir sind erschöpft, unterbezahlt und arbeiten in einem System, das zusammenbricht“, sagte eine Ärztin während sie zusammen mit Hunderten anderen Ärzten an einer Protestkundgebung in der Hauptstadt Tunis teilnahm. „Wenn sich nichts ändert, werden weitere Ärzte das Land verlassen und die Krise wird sich nur noch verschärfen“, fügte sie hinzu. Die Demonstranten trugen weiße Kittel und schwenkten Plakate mit Aufschriften wie „Würde für Ärzte“ und „Rettet unsere Krankenhäuser“, als sie sich in der Nähe des tunesischen Parlaments versammelten. Neben den niedrigen Löhnen beklagten die Demonstranten auch veraltete Geräte und den Mangel an wichtigen medizinischen Hilfsgütern – Faktoren, die ihrer Meinung nach dazu beitragen, dass immer mehr junge Gesundheitsfachkräfte nach Europa und in die Golfstaaten abwandern.