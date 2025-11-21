Griechenland
24-Stunden-Streik der Eisenbahner
Tausende Lokführer, Zugbegleiter und Verwaltungsangestellte von Hellenic Train in Griechenland haben am Dienstag einen landesweiten 24-stündigen Streik durchgeführt, um gegen Sicherheitsmängel, chronischen Personalmangel und die sich verschlechternde Infrastruktur zu protestieren. Die Mitglieder der Gewerkschaft Hellenic Train Workers' Union und der Panhellenic Railway Federation fordern mehr Personal, eine Modernisierung des Eisenbahnsystems und bessere Arbeitsbedingungen. Das private Unternehmen Hellenic Train verwaltet den Großteil des griechischen Eisenbahnnetzes und wurde für den Zugunglück von Tempi im Jahr 2023, bei dem 57 Menschen ums Leben kamen, mitverantwortlich gemacht. (wsws)