Assistenzärzte erneut im Streik

In Hagen fand letzte Woche ein toller internationaler Südafrikaabend statt. Live berichteten die Brigadisten mit vielen Fotos und Videos von ihren Erfahrungen beim Aufbau eines Jugendzentrums dort. Neben sehr leckerem südafrikanischem Essen gab es auch viele Fotos und Videos und Einblicke in den Kampf und das Leben dort. Ein Besucher sagte dazu: "Sehr beeindruckend wie die Menschen dort für ihre Zulunft kämpfen und ihr euch trotz aller Widrigkeiten durchgekämpft habt und am Ende der Rohbau fertig geworden ist."

Deshalb verpasst nicht die Chance beim zweiten Abend dabei zu sein.

Am 22.11.25 im Jugendzentrum Che, An der Rennbahn 2, 45899 Gelsenkirchen

Start ist um 20 Uhr

Wir freuen uns auf Euch!