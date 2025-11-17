Großbritannien
Assistenzärzte erneut im Streik
Seit Freitag organisiert die britische Ärzte-Gewerkschaft BMA erneut einen viertägigen Streik der Assistenzärzte für bessere Bezahlung und bessere Arbeitsbedingungen. Assistenzärzte sind praktizierende Ärzte, die sich noch in der Facharztausbildung befinden. Sie stellen rund 30 Prozent der NHS-Ärzte. Der Schwerpunkt des Streiks liegt diesmal auf der Schaffung von mehr Ausbildungsplätzen beim staatlichen Gesundheitssystem NHS. Ärzte in den West Midlands, beklagen zum Beispiel, dass es dieses Jahr 10.000 Weiterbildungsstellen bei 30.000 Bewerbungen gab. Der Arbeitskampf könnte sich auch wieder nach Schottland ausweiten: Die dortigen Assistenzärzte stimmen derzeit über einen Streik ab, nachdem sie der Regierung vorgeworfen haben, eine Gehaltsvereinbarung gebrochen zu haben. BMA Schottland erklärte am Freitag, die vorgeschlagene Gehaltserhöhung um 4,25 Prozent für 2025/26 sei nicht akzeptabel.