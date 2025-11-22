Auf zum zweiten theoretischen Seminar der Weltfraneukonferenz!

Laut relevanten Quellen werden Frauenorganisationen, die verschiedenen linken Gruppierungen nahestehen, an der Konferenz teilnehmen.

Unterdessen traf sich am Montag ein Team von Frauenorganisationen, die verschiedenen linken Gruppierungen, darunter der Revolutionären Frauenorganisation, nahestehen, mit dem Generalsekretär der Revolutionären Kommunistischen Partei Nepals, CP Gajurel Gaurav. Während des Treffens wünschte Generalsekretär Gajurel der Weltfrauenkonferenz viel Erfolg und rief unterdrückte Frauen, unabhängig von ihrer Parteizugehörigkeit, dazu auf, sich für einen radikalen Wandel zusammenzuschließen.



Er versprach, dass seine Partei die bevorstehende Weltfrauenseminarveranstaltung in Nepal mit Unterstützung aller Sektoren zu einem großen Erfolg machen werde. Das Treffen wurde von Sharada Mahat, Koordinatorin der Revolutionären Frauenorganisation, geleitet.