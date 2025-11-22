Begegnung in Pune

Gestern haben wir einen Kollegen von Hyundai hier in Pune kennengelernt. Schnell haben wir festgestellt, dass wir beide im selben Bereich arbeiten, im Rohbau. Wir schweißen beide, der eine Bagger und der andere Transporter. Da haben wir uns natürlich austauscht: unter welchen Bedingungen wird gearbeitet, mit welchen Schutzmitteln usw. Und festgestellt: die Mercedes-Arbeiter in Pune und die in Düsseldorf arbeiten auf dem selben Niveau. Wir sind von heute auf morgen austauschbar und könnten direkt die Arbeit des jeweils anderen übernehmen.

Schwer erstaunt waren wir dann, dass wir die Schweißhelme mit einem Luftfilter als Schutz vor dem Dreck, die für die Kollegen in Pune von Anfang an selbstverständlich waren, in Düsseldorf erst seit zwei Jahren haben. Und dafür haben wir lange gekämpft. In Deutschland ist also bei weitem nicht alles vorbildlich, wie oft dargestellt. Immerhin habe ich auch 23 Jahre ohne Luftfilter gearbeitet. Auch solche Erfahrungen sammeln wir hier.