Bergleute protestieren gegen Bergbau-Aus

Die Demonstration richete sich gege den EU-Beschluss, bis 2049 die Bergwerke stilllzulegen und weitere 80.000 Arbeitsplätze zu vernichten. Dazu kommen zig Tausende Arbeitsplätzte, die daran hängen. Der Demonstration schlossen sich deshalb auch Metallarbeiter und andere Berufsgruppen an. Die Parallelen zur Entwicklung der Lage der Menschen und Städte in den Bergbaurevieren im Ruhrgebiet oder an der Saar ist unverkennbar.

Die Bergleute wollen ihre Proteste fortsetzen, wenn sie keine Alternative angeboten bekommen. Jetzt wird in in Zusammenhang mit den Protesten von Regierung und Bergwerken für die Rüstungsindustrie geworben. Rüstungsproduktion und Kriegsvorbereitung sind für die Arbeiter aber keine Alternative.

Der Internationale Zusammenschluss der Bergleute und der Aufbau der Kontinentalkoordinierung Europa innerhalb der Internationalen Bergarbeiter Koordinierung gegen die Stilllegungen, für Ersatzarbeitplätze und den Erhalt der sozialen Rechte, gegen Krieg, Faschismus und Umweltzerstörung gewinnt an Bedeutung. Die Internationale Bergarbeiterkoordinierung hat ein Kampfprogramm, das alle eine Orientierung gibt, um für Arbeiterinteressen zu kämpfen.

Hier gibt es den arte-Filmbericht.