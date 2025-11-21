Bochum: Solidarität mit den Kumpeln von Chiatura und viele Diskussionen

Wir haben das auf einer Kundgebung der Umweltgewerkschaft in Bochum zum Internationalen Umweltkampftag am 15. November eingebracht. Die Bergarbeiter in Chiatura kämpfen nicht nur um ihre Arbeitsplätze, sondern auch um den Schutz der Natur.

Wir möchten den verhafteten Bergleuten sagen: Wir protestieren gegen eure Verhaftung und die Kriminalisierung eures Kampfes sowie gegen die ständigen Verschiebungen der Gerichtsverhandlungen.

„Aber warum zerstören sie die Umwelt?“ , so ein Passant, noch ehe die Kundgebung begonnen hatte. Organisiert wurde sie von der Umweltgewerkschaft, Ortsverband Bochum-Herne.

Die Antworten waren so vielfältig wie die Teilnehmer. „Man weiß ja nicht, die Erderwärmung könnte ja vielleicht ganz andere Ursachen haben“, polemisierte ein MLPD-Genosse gegen die AfD. Dabei wissen die Faschisten das genau. Sie wollen sogar wieder zurück zur Atomkraft – im Interesse der Energiemonopole.

Mehrere Teilnehmer berichteten empört über Umweltskandale in Bochum. Bei jedem dieser Verbrechen an der Gesundheit waren die Profiteure große Konzerne. Arbeiter mehrerer Betriebe griffen die Beteiligung „ihrer“ Konzerne an der Umweltzerstörung an und sprachen sich für den gemeinsamen Kampf der Arbeiter- und Umweltbewegung aus; es geht gegen die gleichen Verursacher.

"Die Umweltkatastrophe hat bereits begonnen" – so ein anderer MLPD–Genosse. "Die weltweit größten Monopole zerstören in ihrem Konkurrenzkampf wissentlich die Lebensgrundlagen für zukünftige Generationen. Wir können ihnen nur durch revolutionären Sturz das Handwerk legen. Im Sozialismus gab es für damalige Verhältnisse bahnbrechende Erfolge, z. B. die Entwicklung von Biogasanlagen in China."