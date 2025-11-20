Reutlingen
Bosch: Mehr als 1000 Beschäftigte kämpfen um jeden Arbeitsplatz
Die IG Metall Reutlingen-Tübingen hat am 17. November eine Demonstration gegen die Arbeitsplatzvernichtung bei Bosch in Reutlingen veranstaltet. Mehr als 1000 Kolleginnen und Kollegen zeigten hier die Bereitschaft, um jeden Arbeitsplatz zu kämpfen.
Hier gibt es ein Video von der Demonstration unter dem Motto "Stoppt die Job-Killer!"
Hier geht es zu einer Erklärung ehemaliger Betriebsräte bei Bosch in Waiblingen.
Hier geht es zu einer Erklärung der MLPD Baden-Württemberg zum Aktionstag zu Bosch Waiblingen am 24. November