Sommercamp 2026 von REBELL und ROTFÜCHSE
Der Sommercamp-Flyer ist da!
Aktuell ist der Flyer für das beliebte Sommercamp des Jugendverbands REBELL und der Kinderorganisation ROTFÜCHSE erschienen, das vom 25. Juli bis 8. August im Ferienpark Thüringer Wald in Truckenthal stattfinden wird.
Darauf schreibt der REBELL unter anderem:
Jedes Jahr im Sommer heißt es: Auf nach Truckenthal! Wir machen gemeinsam rebellischen Urlaub! Was das Sommercamp von REBELL und ROTFÜCHSEN einzigartig macht:
Sport: Wir haben ein vielseitiges Sportprogramm. Frühsport macht uns wach. Mittags gibt es eine Stunde Sport verschiedenster Disziplinen (Fußball, Volleyball, Kampfsport, usw.). Pack deine Badelatschen ein – auf geht’s zum Naturschwimmbad! Erkundet mit uns Wald und Bach.
Selbst organisiert: Jeder ist Teil einer Zeltgruppe oder Kindergruppe. Hier organisieren wir unseren Camp-Alltag. Alle packen bei Diensten mit an. Ein Wochenprogramm gibt Struktur. Ältere übernehmen Verantwortung für Jüngere. Zusammenhalt wird großgeschrieben! Rassismus, Sexismus und Mobbing haben bei uns keinen Platz! ...