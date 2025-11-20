Der Sommercamp-Flyer ist da!

Darauf schreibt der REBELL unter anderem:



Jedes Jahr im Sommer heißt es: Auf nach Truckenthal! Wir machen gemeinsam rebellischen Urlaub! Was das Sommercamp von REBELL und ROTFÜCHSEN einzigartig macht:



Sport: Wir haben ein vielseitiges Sportprogramm. Frühsport macht uns wach. Mittags gibt es eine Stunde Sport verschiedenster Disziplinen (Fußball, Volleyball, Kampfsport, usw.). Pack deine Badelatschen ein – auf geht’s zum Naturschwimmbad! Erkundet mit uns Wald und Bach.



Selbst organisiert: Jeder ist Teil einer Zeltgruppe oder Kindergruppe. Hier organisieren wir unseren Camp-Alltag. Alle packen bei Diensten mit an. Ein Wochenprogramm gibt Struktur. Ältere übernehmen Verantwortung für Jüngere. Zusammenhalt wird großgeschrieben! Rassismus, Sexismus und Mobbing haben bei uns keinen Platz! ...



Hier gibt es den Flyer.