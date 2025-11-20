Ehre dem Ehrenamt

Sie trainieren Jugendmannschaften in Sportvereinen, helfen bei der freiwilligen Feuerwehr und betreuen Alte und Kranke, Obdachlose oder Geflüchtete. Sie engagieren sich in der Kirche, für karitative Zwecke – und vieles mehr.



Ihre absolute Zahl ist gegenüber dem Jahr 2019 mit damals 39,7 Prozent zurückgegangen. Aber – sie arbeiten länger und mehr als vor fünf Jahren – zwischen drei und sechs Stunden oder gar mehr im Monat.



Entgegen all der Beeinflussung zur Förderung von Selbstsucht und individueller Karriere, beweisen diese Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler: Der Mensch ist ein soziales Wesen.

Ein starkes Argument für eine neue, eine sozialistische Gesellschaft.

