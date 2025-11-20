Empörend, dass Gabi Fechtner die Einreise verweigert wird

Wir Automobilarbeiter aus Düsseldorf, von Mercedes-Benz, sind mit Freunden und Unterstützern nach Indien geflogen, um an der Internationalen Automobilarbeiterkonferenz, die vom 20. bis 24. November in Pune stattfindet, teilzunehmen.



Wir haben uns mit unseren Freunden und Familien am Vorabend des Abflugs getroffen und uns feierlich auf Indien eingestimmt. Mit Empörung stellten wir fest, dass der Parteivorsitzenden der MLPD, Gabi Fechtner, vom indischen Innenministerium direkt die Einreise verweigert wird. Mehr noch, empfehlen sie den Konferenzeinladern, Frau Gabi Fechtner nicht einzuladen.



Solch eine Unterdrückung und antikommunistische Diskriminierung und Bevormundung von uns Automobilarbeitern macht uns wütend! Wer glaubt, uns so reinzureden, der glaubt auch als Nächstes, uns vorzuschreiben, wie lange wir zu arbeiten haben oder gegen wen wir in den Krieg ziehen?!



Gabi Fechtner und die MLPD stehen für eine enge Einheit von Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung und der revolutionären und marxistisch-leninistischen Bewegung. Diese Einheit fördert den Geist der Arbeiteroffensive gegen nationalistische und religiöse Spaltung und gegen kapitalistische Konkurrenz.



Das indische Innenministerium mag Gabis Einreise verhindern, und wir protestieren entschieden dagegen. Niemals aber wird man in Indien auf kurz oder lang aufhalten können, dass der Geist der Arbeiteroffensive und unverbrüchliche Arbeitersolidarität zur stärksten Kraft in der Zukunft werden!

