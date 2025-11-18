In eigener Sache

Erfahrungen mit der Gaza-Solidarität

Für die nächste Ausgabe der Roten Fahne (Print) würden wir gerne über Erfahrungen mit der Gaza-Solidarität unter den Kolleginnen und Kollegen, auf der Schicht, in der Gewerkschaft usw. berichten. Warum haben welche gespendet, wollen Dauerspender werden oder gar Verantwortung übernehmen? Aber auch: Auf welche Hindernisse stoßt ihr, was hält Kolleginnen und Kollegen davon ab, zu spenden? Schickt uns Eure Erfahrungen bis Montag, 24. November an rotefahne@mlpd.de. Vielen Dank im Voraus!