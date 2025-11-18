"Faschistische Familienförderung" – zwischen Idylle, Tragikkomödie und Horrorfilm!

Sie posten Bilder von lachenden Familien mit muskulösen Männern und blonden Mädchen mit Zöpfen und Blumen. Tatsächlich ist den meisten Familien während der Naziherrschaft aber das Lachen vergangen.



Es gibt kaum eine Familie in Europa und in der ehemaligen Sowjetunion, die durch den von den Faschisten begonnenen Zweiten Weltkrieg keine Opfer zu beklagen hat. Wenn eine „arische deutsche Frau“ einen Mann mit jüdischem Glauben heiratete, galt das als „Rassenschande“.



Und die faschistischen Moralapostel selber? Wieviele Wehrmachtssoldaten, die mit einer faschistischen Denkweise verseucht wurden, haben bei ihren Feldzügen Frauen vergewaltigt – und oftmals hinterher erschossen, während „ihre“ Frauen zu Hause die Kinder alleine großziehen mussten?



Aber auch das Verhalten von Nachkriegs-Faschisten spricht Bände. NPD-Politiker aus Sachsen und Bonn machten Schlagzeilen wegen Kinderpornografie und Kindesmissbrauch, der NPD-Funktionär Patrick Wischke aus Eisenach hat darüber hinaus noch seine Mutter verprügelt und seine Schwester über einen längeren Zeitraum misshandelt. Soviel zum Thema „…aktiver Einsatz zum Schutz gesunder Familien...“.



Mit ihrer „Förderung von Familien“ ist es allerdings auch nicht allzu weit her, denn real respektieren sie noch nicht mal die Alltagsautorität von Eltern in Erziehungsfragen. Als die Dortmunder Polizei vor drei Monaten vollkommen berechtigt die Eltern von Minderjährigen vor den Anwerbeversuchen der JN warnte, offenbarten uns diese auf Telegram: „Und sollte tatsächlich mal irgendein Jugendlicher dabei sein, der sich von Mami Stubenarrest geben lässt, dann passt der sowieso nicht zu uns, denn wir brauchen bei uns keine Luschen.“ Noch Fragen?