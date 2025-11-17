Fast 300 Euro in Reutlingen gesammelt!

Die Mehrheit derer, die sich interessierten, waren Menschen aus dem arabischen Raum. Wir sprachen einfach jeden an. Aggressive Ablehnung gab es auch, aber wenig. Der Stand war teilweise regelrecht belagert. Unsere Flyer waren ziemlich schnell weg, ebenso waren die Rebell-Karten deutlich zu wenige.



Dafür füllten sich die zahlreichen Spendendosen! Nach eineinhalb Stunden machten wir Schluss und besprachen das Ergebnis. Währenddessen blieben immer wieder weitere Leute stehen, spendeten und gaben teils ihre Adressen. Schließlich hatten wir 280,50 Euro für das Gesundheitsprojekt! Dazu kamen etliche Eintragungen in die Mitmachliste, die wir erstellt hatten. Wir haben derzeit einen REBELL‑Stützpunkt – aber nun könnte es bald eine Gaza- und/oder REBELL-Gruppe werden! So eine Aktion müssen wir öfter machen und aus Erfolg und Mängeln lernen!