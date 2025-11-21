Gaza-Soli-AG: Dass Kinder und Menschen bombardiert werden, sollte man nicht normalisieren!

Wir haben dabei 200 Euro Spenden gesammelt und mindestens elf Kontakte gewonnen. Das Leid, aber auch der Kampf der Massen in Gaza treiben viele Menschen hier in Deutschland um. Die meisten trugen sich ein, nachdem sie an unserem Stand ein Plakat gemalt hatten.

Die Jugendlichen wollen praktisch was machen. Es entstanden richtig tolle Plakate z. B. von einem zwölfjährigen Mädchen: "Wir sind alle nur Menschen! Dass KINDER und MENSCHEN bombardiert werden, sollte man nicht normalisieren! Sie sind am Verhungern, #free Gaza."

Eine gelungene Aktion, die wir wiederholen wollen. Ein Mitglied unserer AG lernte, mutig zu sein und zum ersten Mal Leute anzusprechen. Dann haben wir an diesem Tag unser neues Design für unsere Spendendosen aufgeklebt – sie sieht jetzt super aus. Demnächst werden wir mehr davon produzieren, dann könnt ihr sie bei uns bestellen.

Eure Gaza AG aus Hagen.