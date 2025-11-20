Italien
Genua + Tarent: Ehemalige Ilva-Arbeiter protestieren
Die Arbeiter des ehemaligen Ilva-Stahlwerks in Genua, die nach einem ergebnislosen Treffen im Ministerium mit der drohenden Schließung und Entlassungen bei Acciaierie d'Italia konfrontiert sind, besetzten das Werk und marschierten dann zum Genueser Bahnhof Cornigliano, wo eine Protestaktion stattfand. Nach der Kundgebung vor den Werkstoren begaben sich die Arbeiter mit Baumaschinen auf die Straßen. Kurz nach 9:00 Uhr wurde ein Pavillon aufgebaut. Mehrere Autobahnen und andere Straßen werden blockiert. Das Treffen der streikenden Arbeiter dauerte nur wenige Minuten: Sie beschlossen, gegen die „Blockade der nördlichen Werke und den Plan der Meloni-Regierung, den außerordentlichen Abfindungsfonds auf 6.000 Arbeiter zu erhöhen“, zu kämpfen. Die Gewerkschaften beklagten: „Tausend Arbeitsplätze in Genua sind in Gefahr.“ Auch im ehemaligen Ilvastahlwerk in Tarent haben Werksbesetzungen und Straßenblockaden begonnen.