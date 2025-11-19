Angriff auf Flüchtlingslager
Israelisches Massaker an Palästinensern im Libanon
Mindestens 13 Palästinenserinnen und Palästinenser wurden bei einem Bombenangriff auf das Flüchtlingslager Ain Al Hilweh getötet. Die israelische Armee behauptete, ein Ausbildungszentrum der Hamas bombardiert zu haben. Ein Sprecher der Hamas bestritt das. Der Ort ist eine bekannte Sporthalle. Die Verstöße Israels gegen das Waffenstillstandsabkommen mit dem Libanon, das seit dem 27. November 2024 in Kraft ist, belaufen sich auf über 6000 mit 300 Todesopfern und über 600 Verletzten.