USA
Kalifornien: Streik des Servicepersonals in Unikliniken
Ein zweitägiger Streik von 40.000 Dienstleistungs- und Pflegekräften der University of California (UC) begann wie geplant am Montag, da das Universitätssystem noch keine Einigung mit der Gewerkschaft AFSCME 3299 erzielt hat. Diese Gewerkschaft vertritt Hausmeister, Mitarbeiter im Verpflegungsdienst, Pflegeassistenten und Krankenhaustechniker, Sicherheitspersonal und so weiter an den verschiedenen Standorten und Krankenhäusern der UC. Gerade diese Arbeiter brauchen dringend eine deutliche Lohnerhöhung angesichts der steigenden Lebenshaltungskosten. Ein geplanter Streik der Krankenschwestern der UC wurde abgesagt, nachdem sich das Universitätssystem und die Gewerkschaft der Krankenschwestern am Samstag auf eine vorläufige Vereinbarung über Löhne und Sozialleistungen geeinigt hatten.