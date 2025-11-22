Klatsche für die Bundesregierung

Der kürzlich erschienene Bericht 2025 stellt fest: In wichtigen Lebensbereichen wie bei der Bildung, der Gesundheit, der Teilhabe an Sport, Geselligkeit und Erholung verschlechtert sich die Lage einer Masse von Kindern in Deutschland noch weiter.



Mehr als eine Million Kinder haben keinen Platz, um Hausaufgaben zu machen, können sich kein zweites Paar Schuhe oder vollwertige Mahlzeiten leisten und nehmen kaum an Freizeitaktivitäten Gleichaltriger teil.

Stark zugenommen haben körperliche und psychische Probleme, über die mittlerweile 40 Prozent der Kinder klagen. Im internationalen Vergleich des kindlichen Wohlbefindens ist Deutschland dramatisch von Platz 14 auf Platz 25 abgerutscht.

44 Prozent der armutsgefährdeten Kinder leben in überbelegten Wohnungen. Mindestens 130.000 Kinder sind wohnungslos und in kommunalen Unterkünften untergebracht.

Der Anteil armer Kinder ist in Deutschland höher als in vielen Nachbarländern. Fast jedes zweite Kind von Alleinerziehenden oder aus Familien mit drei und mehr Kindern in NRW ist von Armut betroffen.



UNICEF appelliert an die Regierung, gegenzusteuern. Die macht aber genau das Gegenteil: Hatte schon die Ampel-Regierung ihr großartigstes Versprechen an die Kinder, nämlich die Einführung einer Kindergrundsicherung, gebrochen, so hat die neue Regierung das erst gar nicht mehr vor!



Mehr denn je muss sich die Arbeiterklasse schützend vor ihre Kinder stellen und auch für deren Interessen kämpfen. Wohnortnahe Ganztagsschulen mit kostenloser Verpflegung! Für den Ausbau kostenloser Kultur-, Sport- und Freizeiteinrichtungen für Kinder und Jugendliche! Erhaltung und Schaffung von ausreichend umweltgerechtem und preiswertem Wohnraum! Erhöhung des Sozialgeldes usw.!



