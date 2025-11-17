AfD-Landesparteitag Baden-Württemberg
Mobilisiert zum Protest am 23. November!
Die MLPD und Rebell in Zollernalb und umliegende Orte/Kreisverbände rufen auf:
Sonntag, den 23. November: Mobilisiert und kommt zum Protest gegen den AfD-Landesparteitag in Hechingen. Bringt Plakate, Flaggen und Transparente mit. Alle Protestaktionen finden in Hechingen neben bzw. auf dem Obertorplatz statt. Fußweg vom Bahnhof Hechingen zum Obertorplatz: 1,3 km
- 7 Uhr morgens: Antifaschisten zeigen Präsenz und bereiten den AfDlern einen "heißen Empfang"
- 10.30 Uhr bis 12.30 Uhr: Kundgebung - angemeldet von der Alboffensive und Linkspartei
- 13 Uhr: Kundgebung und Musik der Band "Saidon Train" - angemeldet vom "Hechinger Bündnis für Demokratie und Menschenrechte"