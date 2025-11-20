Namaste kann „Hallo“ oder auch „Tschüss“ bedeuten. Sinngemäß bedeutet das Wort „Ich verbeuge mich vor dir“. … Seit Samstag sind schon über 20 Personen aus zwei Gastländern angekommen, um auch die Vorbereitungen vor Ort zu unterstützen. Unsere indischen Kollegen haben hier bereits viel und wichtige Arbeit geleistet.

Die Inder sind sehr gastfreundlich. Einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten bei der Ankunft Probleme mit ihrem Hotel. Hier haben wir mit den Kollegen der indischen Gewerkschaft SEM sehr gut zusammengearbeitet. Sie sind äußerst bemüht um unser Wohlbefinden.

Pune ist eine moderne Großstadt. Die Menschen berichten aber auch von Problemen wie Feinstaub oder Lärm. Wir leben in einer etwas besseren Gegend, haben aber noch keine anderen Touristen gesehen. Wir werden nett gefragt: „Foreigners?“ (Ausländer) und die Leute sind sehr interessiert daran, sich mit uns zu unterhalten. Die Arbeiterviertel sind 5–6 Kilometer entfernt. Wir haben hier mit 28° ein mildes Klima.

Unsere jungen Kolleginnen und Kollegen konnten sich am 18. November auch etwas austauschen. Der Jugendsekretär der SEM berichtete, dass er selbst bei einem Zweiradhersteller arbeitet. Er plant, an der Konferenz zwei Tage teilzunehmen.

... Wir machen uns aber auch klar, in welcher politischen Situation wir uns befinden. So gab es vor einigen Tagen faschistische Anschläge gegen die Communist Party of India (Marxist). Wir sind empört über die Visaverweigerung gegen Gabi Fechtner (mehr dazu hier) und über die bürokratischen Hürden für Teilnehmer aus dem Kongo und Tunesien. Am 18. November wurde klar, dass es gelungen ist, das Visum für die Delegation aus dem Kongo zu bekommen! Das ist ein wichtiger Erfolg! Mit den Teilnehmern aus dem Kongo können auch offizielle Vertreter der internationalen Bergarbeiterkonferenz teilnehmen.

In diesem Sinn „Namaste“ aus Pune. Wir freuen uns ... .