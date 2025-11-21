Nürnberg-Erlangen: Am erfolgreichsten und strahlendsten waren jedoch die Rotfüchsinnen!

Manche Diskussionen mit Passanten waren noch etwas verhalten am Umweltinteresse, auch wenn die COP30 insgesamt kritisch gesehen wurde und der Aussage, dass dort „Lippenbekenntnisse“ und Politik der Monopolindustrie gemacht wird, weitgehend zugestimmt wurde.



Am offenen Mikrofon wurden vielfältige Reden gehalten. Beispielsweise zum Thema Auswirkung von Mikroplastik auf die Gesundheit. Ein Grußwort der IAC-Trägergruppe aus Nürnberg kurz vor dem Flug nach Indien zur Automobilarbeiterkonferenz, das die Wichtigkeit von Forderungen nach Umweltschutz und Arbeitsplätzen betonte, wurde gehalten. Ein weiteres Grußwort von der Nürnberger Montagsdemo kam ebenfalls gut an, genauso wie mehrere Beiträge von Mitgliedern der Umweltgewerkschaft, die sich auch vorstellte und insgesamt fünf ihrer neuen Zeitungen verkaufte.



In mehreren Reden war es Thema, wie die Aufrüstung und Kriege den Beginn der globalen Umweltkatastrophe verschärfen, wie die Rechtsentwicklung unserer Politiker – allen voran Herrn Söder mit „Ökonomie first“ – die Existenzkrise von Mensch und Natur beschleunigt und den wahren Charakter des Kapitalismus immer offener zu Tage trägt!



Von wegen Herr Merz: „Die Wirtschaft, ist der Schlüssel zur Rettung“ – sie ist die Rettung der Profite weniger! Herrn Spahn liegt die Umwelt auch nur so weit am Herzen, weil ohne diese Wirtschaftsinteressen bei den Menschen keine Zustimmung fänden …

Solidarität mit Gaza und Protest gegen den Genozid und Ökozid im Nahen Osten waren ein wichtiger Bestandteil, zum Beispiel in der Rede des REBELL, der zu seiner Gaza-AG einlud, und zum Gaza-Sponsorenessen am 6. Dezember. Der Vertreter der MLPD stellte das Buch „Die globale Umweltkatastrophe hat begonnen! Was tun gegen die mutwillige Zerstörung der Einheit von Mensch und Natur“ vor, welches an dem Tag einmal verkauft wurde.