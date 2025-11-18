Bistro inne Mitte

Bistro inne Mitte

Open Stage!

Am Freitag, 21. November, gibt es ab 20 Uhr im Rahmen des Bistro inne Mitte in der Horster Mitte, Schmalhorststraße 1a, 45899 Gelsenkirchen, eine Premiere: Open Stage! Das heißt: Sängerinnen und Sänger, Musikerinnen und Musiker können Lieder oder Instrumentalstücke zum Besten geben. Wir können bereits verraten, dass Freunde der irischen Musik sicher nicht enttäuscht werden. Wir freuen uns über weitere Initiativen und auf einen schönen und vielseitigen Abend. Bis dahin!