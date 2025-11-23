Rotfuchslied in Pune

Wir sind eine Gruppe aus Deutschland, die an der internationalen Automobilarbeiterkonferenz in Pune teilnimmt. Bei unserem morgendlichen Frühsport waren wir im Park. Schon dort waren etwa 50 Erstklässler mit ihren Lehrerinnen. Für ein gemeinsames Foto stellten sie sich sofort ordentlich in Reihen auf, wir daneben. Wir stellten uns kurz vor und sangen dazu das Rotfuchslied. Als Kinder setzten sich im Kreis um uns herum und klatschten begeistert mit. Danach präsentieren sie noch ein kurzes Lied und wir verabschiedeten uns - vielleicht bis morgen!