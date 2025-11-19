Skandal: Kündigungen von Kranken

Es soll 45 Kollegen geben, gegen die eine Kündigung wegen Krankheit geprüft wird. Das wäre eine Massenkündigung, wie es sie bisher nicht gab.

Ford betreibt bewusstes Mobbing gegen Kranke! In FN gab es wohl vier Kündigungen, die zum Teil schon zurückgenommen wurden. Alle Kündigungen müssen vom Tisch!

Volle Solidarität und voller Einsatz dafür, dass Ford damit nicht durchkommt. Die betroffenen Kollegen sollten sich zusammentun und absprechen, wie sie gemeinsam dagegen vorgehen.

Die betroffenen Kollegen sollen ohne Abfindung raus, obwohl sie vielleicht ihr ganzes Leben hier verbracht haben.

Manchmal hört man auch: „Die sind ja selber schuld, sollen die halt nicht so viel krank machen!“ Das bringt uns überhaupt nicht weiter. Eine solche Spaltung spielt nur Ford in die Hände und schwächt uns!

Lasst uns solidarisch sein und zusammenstehen!