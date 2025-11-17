Nordmazedonien
Skopje: Tausende fordern Gerechtigkeit
Tausende versammelten sich am Samstag in der nordmazedonischen Hauptstadt Skopje, um Gerechtigkeit zu fordern nach einen Brand in einem Nachtclub im März, bei dem 63 Menschen ums Leben kamen. Viele Demonstranten hielten Bilder von den Gestorbenen hoch, die während eines Hip-Hop-Konzerts in Kocani, einer Stadt mit 25.000 Einwohnern 80 km östlich von Skopje zu Tode gekommen waren. Die nordmazedonischen Behörden haben Anklage gegen37 Personen im Zusammenhang mit dem Brand erhoben. „Es gibt Hoffnung, dass wir nicht vergessen werden, Hoffnung, dass wir nicht aufgeben werden, und Hoffnung, dass wir endlich ein Verfahren in diesem Land haben werden, in dem alle, alle Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden“, sagte Bojan Eftimov, einer der Demonstranten. Dutzende waren verletzt worden, als sie versuchten, durch den einzigen Ausgang des nicht genehmigten Veranstaltungsortes zu fliehen, während sich die Flammen über das Dach ausbreiteten. Die Behörden gehen davon aus, dass das Feuer durch Funken von Leuchtraketen ausgelöst wurde. Ein erste Gerichtsverhandlung soll am 19. November beginnen.