Solidarität mit inhaftierten Kumpeln in Georgien

Getroffen werden soll der Kampf von Bergleuten und Bevölkerung in Chiatura um den Erhalt der Arbeitsplätze im untertägigen Schachtbergbau und gegen den extrem umweltschädlichen Tagebau. Die Kundgebungsteilnehmer verabschiedeten folgende Protesterklärung:

„Wir fordern die sofortige Freilassung der 4 Bergleute aus Chiatura/Georgien und protestieren gegen das endlose Hinauszögern ihrer Gerichtsverhandlung durch Richter und Behörden. Die Bevölkerung von Chiatura braucht die Arbeitsplätze im Mangan-Bergbau und bei der Verarbeitung. Sie fordert sichere Arbeitsplätze unter Tage, Schutz für Natur und Bevölkerung und ist gegen eine Förderung im Tagebau. Wir erklären uns solidarisch mit eurem Kampf. Ihr seid mit euren Durchhaltevermögen Vorbilder für uns. Glück Auf und weiter viel Rückgrat!“