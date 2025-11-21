Spezialeinheiten jagen Kämpfer der CPI (Maoist)

Darunter das Mitglied des Zentralkomitees Madui Hidma.



Die indische Regierung hat das erklärte Ziel, den „Maoismus“, hier auch Naxalismus genannt, auszurotten. Selbst Zeitungen wie die „Times of India“ schreiben, dass es Hinweise gab, dass die Einheit unter Führung von Madui Hidma bereit zu Verhandlungen war.

Das zeigt, dass es nicht um „Antiterroroperationen“ geht, sondern darum, Jagd auf Revolutionäre zu machen.