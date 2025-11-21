Indien
Spezialeinheiten jagen Kämpfer der CPI (Maoist)
In einer Operation der indischen Spezialeinheit „Greyhounds“ wurden in zwei Tagen dreizehn Guerillakämpfer der Indian Communist Party (Maoist) in den Wäldern von Maredumilli niedergeschossen.
Korrespondenz
Darunter das Mitglied des Zentralkomitees Madui Hidma.
Die indische Regierung hat das erklärte Ziel, den „Maoismus“, hier auch Naxalismus genannt, auszurotten. Selbst Zeitungen wie die „Times of India“ schreiben, dass es Hinweise gab, dass die Einheit unter Führung von Madui Hidma bereit zu Verhandlungen war.
Das zeigt, dass es nicht um „Antiterroroperationen“ geht, sondern darum, Jagd auf Revolutionäre zu machen.