Tesla: Kundgebung des Solikreises zum anstehenden Prozess stieß auf Interesse

Der Flyer machte den Prozess einer Kollegin gegen ihre Kündigung von Tesla bekannt. Tesla erkannte ihre Krankmeldung nicht an und kündigte die Kollegin mit fadenscheinigen Begründungen. Der Flyer auf Deutsch, Englisch und Polnisch stieß auf viel Interesse (mehr dazu hier).



Nur einzelne sagten, dass dies Einzelfälle wären, oder: „Schwarze Schafe gibt es immer“. Fakt ist aber, dass die Werksleitung bei allen Kollegen, die direkt vor oder nach den Werksferien krankgemeldet waren, dies anzweifelte. Das betrifft selbst Kollegen, die im Krankenhaus lagen. Deshalb wendet sich der Solikreis gegen das systematische Mobbing. Liedermacher Nümmes, der die Kundgebung unterstützte, sagte im Anschluss: „Ich habe am Tor noch keine so aufgeschlossene Belegschaft erlebt“. Einige Kollegen trugen sich in die Liste für weitere Infos bzw. zur Mitarbeit ein.

Vor dem Prozess am Arbeitsgericht Frankfurt/Oder am 27. November findet um 10.30 Uhr eine Kundgebung statt: Gartenstr. 3 in 15230 Frankfurt (Oder). Treffpunkt für gemeinsam Anreisende aus Berlin: 9 Uhr vor dem McDonald’s am S-Bahnhof Ostkreuz.