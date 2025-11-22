Trump droht Demokratische Kongressmitglieder mit der Todesstrafe

Dies „könne mit der Todesstrafe bestraft werden“. Die betroffenen Kongressmitglieder hatten ein Video veröffentlicht, in dem sie aussagen, dass Militärpersonal Befehle verweigern darf, wenn diese illegal sind oder gegen die Verfassung verstoßen. In seinen sozialen Netzwerkkanälen hat Trump auch Kommentare anderer dazu wiedergegeben, wie „Hängt sie auf, das hätte George Washington auch getan!“.



Der Nachrichtensender NBC berichtete damit in Zusammenhang, dass ein Militär-Anwalt bei U.S. Southern Command in August die Rechtmäßigkeit der Zerstörung von Booten in der Karibik durch die USA infrage gestellt hatte.



Zur Erinnerung, es war Trump der am 6. Januar 2021 Menschen dazu aufwiegelte, das Kapitol zu stürmen in einem faschistischen Putschversuch. Die beteiligten Menschen die danach verurteilt wurden sind bis heute weitgehend von Trump begnadigt worden.