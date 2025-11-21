Wir schicken euch als Freunde und Mitstreiter herzliche Grüße nach Pune / Indien! Wir wünschen eurer Konferenz einen guten Verlauf, tiefe Gespräche und gute Ergebnisse.

Hier in Belém / Brasilien ist eine Aufbruchstimmung für den Kampf zur Rettung unserer Umwelt spürbar. Deutlich mehr als 50.000 Menschen demonstrierten in Belém. Mehr als 20.000 besuchten den Cupola dos Povos, einen Alternativgipfel zur COP30-UN-Weltklimakonferenz. Die Einheit von Umwelt- und Arbeiterbewegung war allgegenwärtig spürbar.

Viele brasilianische Gewerkschaften machen die Proteste und den Umweltkampf zu ihrer Sache. Wir bekamen mit, dass die großen Gewerkschaftsverbände über die Umweltfrage diskutieren.



So hat am Rande des COP ein Kongress der großen Gewerkschaftsverbände stattgefunden, der die Einheit von Umweltschutz und Arbeitsplätzen betonte: „Der Amazonas braucht strukturelle Projekte, die das Leben respektieren (…) Doch wir sagen klar und eindeutig: Kein Projekt rechtfertigt die Zerstörung des Amazonas oder das Opfer seiner Arbeiter*innen!“



Oder: „Der Klimanotstand ist auch ein arbeitsrechtlicher Notstand. Ohne starke Gewerkschaften gibt es keine Demokratie. Ohne menschenwürdige Arbeit gibt es keine Zukunft. Ohne soziale Gerechtigkeit gibt es keine Nachhaltigkeit. Ein stehender Wald braucht ein stehendes Volk. Und ein stehendes Volk braucht Rechte, Würde und menschenwürdige Arbeit!“ Unser International Environmental Council 2026 (IEC 2026) hat viel Anklang gefunden, auch unter den Besuchern des COP30. Wir sind gespannt auf eure Ergebnisse auf dem Umweltforum des IAC. Viele Grüße aus dem sonnigen Belém bei 35 °C, eure Kolleginnen und Kollegen, Freundinnen und Freunde