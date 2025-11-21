Wichtige Infos zum Lenin-Liebknecht-Luxemburg-Wochenende 2026!

Bald ist es wieder so weit: Am 11. Januar 2026 findet in Berlin die Lenin-Liebknecht-Luxemburg-Demonstration statt. Sie ist die größte Demo für den Sozialismus in Europa!



Vom REBELL mobilisieren wir bundesweit. Das Wochenende ist unser rebellischer Jahresauftakt.

Wir veröffentlichen dazu heute die wichtigsten Eckdaten:

Samstag bis 15 Uhr: Anreise nach Berlin, in der Regel mit der Bahn. 15 Uhr: Stadtführung auf den Spuren der revolutionären Arbeiterbewegung in Berlin. 19 Uhr: Benefizveranstaltung für den Wiederaufbau von Palästina! Wir freuen uns auf einen tollen Abend mit Konzert, Vorstellung der Gaza-Soli-AGs und der Brigaden nach Gaza für den Wiederaufbau des Al-Awda-Krankenhauses, leckerem Essen, Spendensammlung und Grußworten!



Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr, Einlass ab 18 Uhr, im Festsaal des Ootel Berlin, Allee der Kosmonauten 36 (Anreise vom Hauptbahnhof mit der S7 Richtung Ahrensfelde Bhf, Ausstieg an der S-Bahn-Station Springpfuhl). Der Eintritt kostet 5 Euro, ermäßigt 3 Euro.



Gemeinsame Übernachtung (Infos dazu folgen)



Sonntag um 10 Uhr: Start der Lenin-Liebknecht-Luxemburg-Demonstration am Frankfurter Tor hin zur Gedenkstätte der Sozialisten, Kranzniederlegung, Abschlusskundgebung. Ab 15 Uhr: Rückreise

Weitere Infos folgen!