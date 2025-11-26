Solidaritätserklärung der MLPD Essen-Mülheim

Liebe Genossinnen und Genossen der Partei Die Linke,





der Kreisverband der MLPD Essen/Mülheim erklärt Euch seine volle Solidarität gegen den feigen Anschlag auf euer Parteibüro.





Wie Ihr in eurer Pressemitteilung beschreibt, reiht sich der Vorfall ein in eine Serie gewalttätiger faschistischer Übergriffe, welche durch die Rechtsentwicklung insbesondere der CDU gefördert wird. Wie lange will Thomas Kufen als Oberbürgermeister, wollen Ordnungsamt und Polizei noch tatenlos dem Hotspot der faschistische Szene in Essen-Kray zuschauen? Bis es einen ersten Toten durch faschistische Gewalt gibt?





Die faschistische Gefahr kann nur durch eine breite und aktive antifaschistische Aktionseinheit gestoppt werden, das ist eine bittere Lehre der deutschen Geschichte. Lasst uns in diesem Kampf mit vielen weiteren Menschen noch enger zusammen schließen.





Darüber hinaus sind wir der Meinung, dass eine sozialistische Gesellschaft erkämpft werden muss, um das Übel des Faschismus an der Wurzel zu beseitigen.





Alle zusammen gegen den Faschismus!





Mit solidarischen Grüßen, Sigrid Agbeley





Hier ein Link mit Infos zum Anschlag