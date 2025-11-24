Bundesweite Solidaritäts-Organisation für Palästina in SI

Liebe Freundinnen und Freunde des palästinensischen Volkes!

Nach unserer begeisternden Spendengala mit Livestream am 1. November freuen wir uns sehr, euch nun zur Gründungsversammlung unserer Solidaritäts-Organisation für Palästina einzuladen. Bei der Gaza-Gala wurde von den anwesenden knapp 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern der bundesweite Aufbau der neuen Organisation unter dem Dach von Solidarität International einstimmig nach klaren Prinzipien und mit großem Beifall beschlossen. Jetzt geht es an die Gründung!

Zur Erinnerung noch mal, wie das geht: Der Beschluss ruft alle auf, folgende Elemente Wirklichkeit werden zu lassen:

Mitglieder gewinnen! Dazu gibt es einen kleinen Flyer

Spenden für Al-Awda sammeln!

Initiativgruppen gründen! Gründungsdokumente (Aufruf und Statut) sowie Namen diskutieren!

Praktische Aktivitäten in Angriff nehmen! z.B. 29.11. Internationaler Palästina-Soli-Tag. Initiativgruppen können auch auf der Straße gegründet werden.

Kandidatinnen und Kandidaten für eine künftige zentrale Koordinierungsgruppe ebenso für ein Revisoren-Team vorschlagen!

Jetzt kommt noch hinzu: Delegierte und Gäste für die Gründungsversammlung mobilisieren und die Teilnahme gewährleisten.

Grußworte (1 Minute) erfragen und zusenden oder mitbringen!

Kulturbeiträge anmelden!

Eingeladen sind je zwei gewählte Delegierte pro Initiativgruppe und interessierte Gäste. Die Delegierten haben Rede-, Stimm- und Wahlrecht, die Gäste nur Rederecht. Sowohl die Delegierten als auch die Gäste sollen sich – möglichst in Gruppen – bis Montag, 8.12.2025 über die E-Mail-Adresse gaza-solidaritaet@web.de anmelden. Dorthin könnt ihr auch alle Fragen stellen. Bitte gebt auch an, wie viele von euch Mittagessen möchten.

Die Unterlagen zur Tagung sind auf der Homepage von SI zu finden: https://solidaritaet-international.de

Wir schlagen folgende Tagesordnung vor:

Willkommen, Kultur, Einleitungsbeiträge der Initiatorengruppe zur aktuellen Lage in Gaza und in der Westbank, zu Zielen und Aufgabenstellung der neuen Organisation und der Gründungsversammlung

(45 Min), 11:00 -11:45 Grußworte (15 Min), 11:45 – 12:00 Wahl der Versammlungsleitung, Beschluss der Geschäftsordnung; Kultur

(15 Min), 12:00 - 12:15



Mittagspause (45 Min), 12:15 - 13:00



Diskussion über Ziele und Aufgaben der neuen Organisation, Erörterung vorgeschlagener Beschlüsse, Kultur

(90 Min), 13:00 - 14:30 Beschluss des Statuts, des Namens, der Finanzrichtlinien und der Wahlordnung und gegebenenfalls weitere Anträge, Kultur

(45 Min), 14:30 - 15:15 Vorstellung der Kandidatinnen und Kandidaten für die Koordinierungsgruppe und des Revisionsteams, Möglichkeit zur Befragung und Wahl

(30 Min), 15:15 - 15:45 Schlusswort und Kultur

(15 Min), 15:45 - 16:00



Wir bitten die Delegierten und Gäste, die bereits gesammelten Mitgliedsbeiträge und auch die in der Woche davor möglichst tatkräftig gesammelten Spenden für Al Awda mitzubringen. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus der näheren Umgebung bitten wir, nach Schluss der Versammlung beim Abbau und Aufräumen mitzuhelfen.

Wir werden für die Versammlung Mittagessen (Ratatouille mit Reis für 8,50 Euro) bestellen und Getränke (Kaffee 1,50 // Flasche Wasser 1,50) zur Verfügung stellen. Sowohl diese Kosten als auch die Fahrtkosten müssen selbst oder von der Initiativgruppe getragen werden.

Wir freuen uns sehr, euch am 14. Dezember begrüßen zu können!

Mit vielen Grüßen und in großer Vorfreude für die Initiatorengruppe

Marlies Schumann, Ini-Gruppe Gelsenkirchen

Ute Kellert, Bundesvorstand SI