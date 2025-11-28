Philippinen
Davao: Frauen protestieren gegen Korruption
Anlässlich des Internationalen Tages zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen versammelten sich progressive Frauen und ihre Verbündeten in der Region Davao am Dienstag, dem 26. November, im Freedom Park, um Rechenschaft für die Unregelmäßigkeiten bei den Hochwasserschutzprojekten des Landes zu fordern. Angeführt von der Frauenorganisation Gabriela–Southern Mindanao trugen die Demonstranten Plakate mit der Aufschrift „Kababayen-an, Maghiusa; Bungkagon ang Dunot na Sistema” (Frauen, schließt euch zusammen und stürzt das korrupte System) und prangerten die 118,5 Milliarden Pesos an unrechtmäßigen Hochwasserschutzmitteln an. Mit Töpfen, Pfannen und Trillerpfeifen machten sie Lärm und brachten ihre Frustration über die systemische Korruption auf den Philippinen zum Ausdruck. Angeprangert wurden auch die hohe Inflation und niedrige Mindestlöhne.