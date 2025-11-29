"Die Bandbreite hier ist der Wahnsinn"

Alle eint der Wille, den heutigen Gründungskongress der Jugendorganisation der faschistischen AfD zu verhindern. Und alle sind zu Recht empört darüber, dass die Polizei die gestern gerichtlich beschlossene Einschränkung des demokratischen Grundrechts auf freie Meinung durchsetzt. Die Polizei versucht, die Situation durch ihren martialischen Einsatz und immer wieder aufbrechende Gewalt gegen Antifaschistinnen und Antifaschisten zu eskalieren.

Die Versuche von Faschisten die Kundgebung zu provozieren werden von den Teilnehmenden einig zurückgeschlagen.

Es sprachen und sprechen Vertreterinnen und Vertreter der Veranstalter (Wiedersetzen), Omas gegen rechts, der Lagergemeinschaft Buchenwald, der MLPD, des Jugendverbands REBELL, des Internationalistischen Bündnisses und von "Ende Gelände". Vertreterinnen und Vertreter der Friedensbewegung der 1980er-Jahre und von heute, der LGBTQ-Bewegung, Arbeiterinnen und Arbeiter von Opel, von VW, Bergleute etc. "Die Bandbreite ist der Wahnsinn", meinte ein begeisterter Antifaschist direkt an der Bühne.

Der Lautsprecherwagen sorgt mit den Redebeiträgen und mit Musik von Los Pueblos aus dem Rhein-Main-Gebiet dafür, dass vor der Polizeiblockade eine gute, kämpferische Stimmung herrscht. Jubel brandete auf, als die Moderation bekannt gab, dass mittlerweile an 19 Punkten in der Stadt antifaschistische Blockade eingerichtet sind, um die Zugänge zur Hessenhalle, in der die AfD-Jugend gegründet werden soll, zu sperren. Sprechchöre wie "Alerta Antifaschista", "Verbot der AfD" und "Wir sind alle Antifa(schisten)" sind deutlich zu hören.