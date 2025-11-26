Dr. Willi Mast liest aus "Zeitenwende - Perspektiven für eine künftige Medizin"

Dr. Willi Mast ist Facharzt für Allgemeinmedizin, seit 1984 praktiziert er in einer allgemeinärztlichen Praxis in Gelsenkirchen-Rotthausen. Seine Schwerpunkte sind Naturheilverfahren und Behandlung umweltbedingter Krankheiten. Seit Februar 2020 betreiben er und seine Kollegen intensive Recherchearbeit zu Covid-19 und der Behandlung zahlreicher Patientinnen und Patienten mit dieser Erkrankung.

Dieses Buch ist die persönliche Bilanz eines überzeugten Sozialisten und aktiven Kommunalpolitikers. Es enthält viele Denkanstöße zur Medizin und zum aktuellen Zeitgeschehen.

Er kritisiert das heutige profitorientierte Gesundheitswesen und entwickelt Perspektiven eines künftigen Gesundheitswesens. Dazu schreibt er: „Unsere ärztliche Aufgabe ist es, den Menschen zu dienen, Krankheiten vorzubeugen und zu behandeln. Dazu gehört der ganze Mensch, seine mentalen Fähigkeiten, seine Arbeit und die soziale und natürliche Umgebung, mit der er sich täglich auseinandersetzt – und die mit über seine Krankheit oder Gesundheit entscheidet.“

Wir freuen uns auf eine spannende Diskussion!