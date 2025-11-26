Einsatz von künstlicher Intelligenz
Hewlett Packard will bis zu 6000 Arbeitsplätze vernichten
Durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz will der US-Technologiekonzern Hewlett Packard bis zu 6000 Arbeitsplätze vernichten. Betroffen davon sind Produktentwicklung, Verwaltung und Kundendienst. Erst zu Jahresbeginn hatte HP die Vernichtung von bis zu 2000 Arbeitsplätzen angekündigt, die noch dazu kommen. Als mittelfristiges Ziel erklärt HP-Chef Enrique Lores: "Wir gehen davon aus, dass diese Maßnahme über einen Zeitraum von drei Jahren Einsparungen in Höhe von einer Milliarde Dollar erzielen wird". Er nennt es "Einsparungen", meint damit aber die erwünschte Steigerung von Profiten!